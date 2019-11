C’è la firma, contesa finita

I paesi dell’Isola in Uniacque L’intesa con Hidrogest dopo una lunga serie di ricorsi. Franco: «Giornata storica». Prossimo passo il trasferimento di reti e impianti.

Alla fine è arrivato anche il momento per Hidrogest di essere aggregata a Uniacque. I rispettivi presidenti, Massimo Monzani e Paolo Franco (che è anche amministratore delegato), hanno apposto la firma sull’accordo che mette fine a una vicenda durata anni e costellata anche da polemiche, contese e diverse azioni giudiziarie. Di fatto, per gli utenti, questa aggregazione sta a significare che la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) dei 28 Comuni dell’Isola per un totale di circa 150 mila abitanti, che fino ad ora erano serviti da Hidrogest, passerà completamente in carico a Uniacque, che applicherà la stessa tariffa, pari in media a 1,15 euro (Iva compresa) al metro cubo, già applicata sul territorio di sua competenza che comprende 182 Comuni con una popolazione di circa 850 mila abitanti.

