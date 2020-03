«Chi lavora in ospedale non deve pagare»

Provincia, 100 mila euro per il parcheggio La Provincia offre 100mila euro per sospendere temporaneamente il pagamento del parcheggio da parte dei dipendenti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Il presidente Gianfranco Gafforelli ha inviato martedì 17 marzo una comunicazione alla direzione amministrativa dell’ASST per mettere a disposizione la somma, in modo che l’azienda possa utilizzarli per coprire i costi del parcheggio da parte del personale (la Provincia ha in gestione la concessione del parcheggio, ma il pagamento da parte dei dipendenti viene gestito direttamente tra l’ospedale e l’azienda concessionaria).



Nei prossimi giorni via Tasso procederà allo stanziamento vero e proprio, tramite prelievo dal fondo di riserva. «Ci rendiamo conto che è un piccolo contributo, visto che il costo si aggira sui 60mila euro al mese - commenta il presidente Gafforelli -. Tuttavia ci sembra il minimo contribuire quanto più possiamo per il personale che si sta sacrificando senza sosta e sta mettendo la vita degli altri davanti alla propria».

Si tratta del secondo stanziamento da parte della Provincia dopo i 100 mila euro messi a disposizione di Ats per il progetto di ricovero dei pazienti negli alberghi e nelle strutture non ospedaliere che si sono rese disponibili.

