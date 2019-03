Chi sarà la «ègia piö bèla» 2019?

In centro sfilano le concorrenti Attesa per il «Rasgamènt de la ègia»: al rogo, quest’anno, le opere pubbliche non realizzate.

Sfilano le «ègie» (le «vecchie») in piazza Matteotti per il quinto concorso de «La ègia piö bèla»: la vincitrice (fascia e cento euro di premio) aprirà, domenica 31 marzo, la sfilata di Mezza Quaresima con il Duca di piazza Pontida. C’è attesa per il «Rasgamènt de la ègia», in cui verrà bruciato il «quadro della ègia», realizzato dagli studenti della scuola «Fantoni». Sarà simbolicamente messo al rogo un problema del territorio, questa volta è toccato, recita il Testamento della vecchia 2019, alle opere pubbliche non realizzate: «Strade, ponti e gallerie della provincia son bloccati, non si sa se mancano i soldi, o se si son dimenticati».

Leggi anche: https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/sfilata-di-mezza-quaresima-festa-al-via-domenica-i-carri-attenzione-alla-viabi_1306638_11/

© RIPRODUZIONE RISERVATA