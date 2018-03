Chi sono i parlamentari bergamaschi eletti La carica delle donne: c’è anche Carnevali

Chi sono i parlamentari bergamaschi eletti

Sono 17 i bergamaschi eletti in Parlamento: otto della Lega, quattro di Forza Italia, tre del Pd, uno dei Cinquestelle e uno di Fratelli d’Italia. Aumentano le quote rosa con otto donne elette. I conteggi in corso conferma: entra anche Elena Carnevali (Pd) a Montecitorio.

Daniele Belotti (Lega Nord)

Rebecca Frassini (Lega Nord)

Antonio Misiani (Pd)

Guia Termini (5 Stelle)

Stefano Benigni (Forza Italia)

Alessandra Gallone (Forza Italia)

Simona Pergreffi (Lega Nord)

Alberto Ribolla (Lega Nord)

Roberto Calderoli (Lega Nord)

Cristian Invernizzi (Lega Nord)

Daisy Pirovano (Lega Nord)

Gregorio Fontana (Forza Italia)

Maurizio Martina (Pd)

Alessandro Sorte (Forza Italia)

Claudia Terzi (Lega Nord)

Lara Magoni (FdI)

Elena Carnevali (Pd)

