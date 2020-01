Il Numero unico di emergenza in Bergamasca è il 112

Chiamate al 112: sono 850 al giorno

Il bilancio: «La metà sono inutili» In Bergamasca le telefonate al numero unico nel 2019 sono state più di 300 mila: incidenti e malori in cima alla lista.

Nel 2019 sono state più di 850 al giorno le chiamate al 112, e cioè il Numero unico di emergenza (Nue), in Bergamasca. E quasi la metà sono inutili. Da quando negli anni scorsi è stato introdotto il Nue, il suo filtro ha notevolmente alleggerito il lavoro delle forze dell’ordine e del servizio di emergenza e urgenza sanitaria (il 118). Perché tutte queste chiamate «improprie» passano da una prima scrematura dei Centri unici di risposta (Cur), che indirizzano a carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118 solo le vere richieste di intervento. Un lavoro sporco, ma prezioso, che evita a forze dell’ordine e soccorritori sprechi di tempo. Perché non sono più loro a setacciare le chiamate e perché, ad esempio, in caso di incidente stradale le telefonate sono spesso più di una.

