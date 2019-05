Chiede l’elemosina ma poi borseggia

20enne bergamasco arrestato a Bologna

Ha avvicinato un passante esibendo un cartello in cui chiedeva l’elemosina, poi con un gesto repentino ha tentato di borseggiarlo. È successo nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio in via Oberdan, nel centro di Bologna, e il ladro è stato poi arrestato dalla Polizia.