Chorus Life prende forma, gettate le fondamenta di piazza del Sagittario - Foto Sarà cuore del futuro smart district di Bergamo.

Con Domenico Bosatelli, presidente di Chorus Life, e Francesso Percassi, presidente di Costim, è stato festeggiato il getto del primo solaio con il simbolico lancio della medaglia commemorativa e la benedizione di monsignor Giulio Dellavite, segretario generale della Curia di Bergamo.

«In questa giornata - ha dichiarato Bosatelli - vogliamo celebrare un sogno che si è tradotto in realtà grazie a tutti i collaboratori che stanno partecipando alla realizzazione di Chorus Life. Quello che sta nascendo è un modello città che offrirà nuove opportunità di aggregazione socio-economica e che potrà essere replicato su scala nazionale ed internazionale».

All’incontro hanno partecipato tutte le maestranze di cantiere, i membri del Consiglio di Amministrazione di Costim e i gruppi di lavoro coinvolti nel progetto. «Questa cerimonia - ha aggiunto Francesco Percassi - è la testimonianza concreta dell’unità, dell’orgoglio e del senso di appartenenza di tutta la squadra impegnata nella realizzazione di questa avveniristica opera. Chorus Life Bergamo è il prototipo che dovrà essere replicato in altre città, a cui si aggiungerà nei prossimi mesi anche il modello mare».

Nell’area dell’ex Ote fervono quindi i lavori e, salvo imprevisti, l’opera sorgerà entro il 2022. Chorus Life, importante progetto di rigenerazione urbana ideato e promosso da Domenico Bosatelli in corso di realizzazione da parte del gruppo Costim, prevede un’arena fino a 5.000 posti, un parcheggio da 1000 auto, una Spa con centro medico, un percorso sky-jogging, 20 mila metri quadrati di verde attrezzato, percorsi ciclopedonali, un hotel da 110 camere e un residence da 80 alloggi in locazione con un abbonamento che include i tanti servizi erogati (dalla connettività alle utenze, dalle amenities ai servizi di uso quotidiano). Chorus Life è una rivoluzione del mercato immobiliare e dell’idea di abitare, che passa per la digital servitization applicata al Real Estate grazie al GSM e trasforma il concetto di metro quadro in sistema di servizi per l’utente.

Chorus Life guarda anche alle logiche green, essendo costruito secondo canoni di sostenibilità ambientale e con una infrastruttura impiantistica ed energetica che lo rende pressoché autosufficiente.

