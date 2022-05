Ciclabili in provincia di Bergamo, da Regione 25mila euro per uno studio di UniBg

Accordo tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Bergamo per realizzare uno studio finalizzato a individuare strategie per lo sviluppo della ciclabilità nel territorio sud ovest della provincia di Bergamo.

Collaborazione istituzionale

Ambito territoriale di analisi

L’ambito territoriale di analisi riguarda l’area sud ovest della Bergamasca, in particolare il territorio indicativamente delimitato a nord dalla Città di Bergamo e dalla linea ferroviaria Bergamo - Ponte San Pietro, a ovest dal fiume Brembo, a est dalla SP ex SS 591 e a sud dalla SP 112.

Obiettivo favorire cambiamento delle abitudini

«È importante - commenta l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - prospettare soluzioni ciclabili che coprano direttrici sovracomunali, integrando e connettendo in modo sistematico le iniziative già presenti nei singoli Comuni. L’obiettivo è realizzare infrastrutture ciclopedonali, anche extraurbane, che possano favorire un cambiamento delle abitudini e dunque invogliare un numero sempre maggiore di persone a scegliere la bicicletta come mezzo per gli spostamenti quotidiani. Al centro del progetto c’è l’intermodalità come paradigma della mobilità sostenibile: lo studio analizzerà infatti anche la possibilità di collegare, in condizioni di sicurezza, i poli universitari di Bergamo e Dalmine con le stazioni ferroviarie”.