Ciclista investito in Circonvallazione

In ospedale un uomo di 58 anni L’incidente alle 7.20 di martedì 21 gennaio.

Il ciclista, un uomo di 58 anni, non sarebbe grave, ma l’investimento che si è verificato sulla Circonvallazione Leuceriano in città, nel tratto che va da Longuelo a Bergamo ha creato code nel momento della giornata più critico per il traffico.

Sul posto è accorsa un’ambulanza che ha trasportato il ferito in codice giallo alle Gavazzeni.

