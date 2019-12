Cin cin e taranta in piazza Matteotti

Così si brinda all’anno nuovo in città La serata del 31 dicembre si aprirà con Rino Ceronte di Colorado Cafè. Il centro di Bergamo chiuso per lo spettacolo.

Lasciato alle spalle il pranzo di Natale, i bergamaschi si preparano a vivere il conto alla rovescia nella notte più carica di desideri dell’anno, quella di San Silvestro. Dopo il Natale con i tuoi, il «Capodanno con chi vuoi» risponde a due nomi di spicco della musica - Eugenio Bennato e Teddy Romano - che inonderanno di brani e melodie piazza Matteotti nella serata organizzata dall’associazione culturale «Quelli del 29». Migliaia di giovani si scateneranno al ritmo della Taranta di Eugenio Bennato, ma il countdown di Capodanno avrà inizio già alle 21.45 nel segno delle risate.

Ad aprire le danze del nuovo 2020, numero tondo e per questo più magico, il simpaticissimo Rino Ceronte che per una mezz’ora abbondante metterà in scena i suoi sketch sul palco installato all’altezza di Palazzo Frizzoni, di fronte alla grande ruota panoramica con le tremila luci a led rosse. Per ammirare le esilaranti gag che prenderanno spunto dai pezzi migliori di Umberto Abbati - vero nome di «Rino Ceronte» - visti sui palchi televisivi di Colorado e Zelig Off si potrà salire su una delle 24 cabine della ruota, in funzione per tutta la serata. L’attore non sarà solo, ma verrà affiancato come sempre dalle sue partners «Non solo Miss», Lara Sak e Cristina Amaru, che metteranno in scena «Intervista Doppia».

Dalle 22.15 la serata crescerà d’intensità con la voce inconfondibile di Eugenio Bennato, accompagnato da chitarra e mandola per i suoi discorsi cantati. Bennato, uno dei più grandi interpreti della canzone italiana e della musica popolare, sarà la star indiscussa della serata più lunga dell’anno: melodie e testi del suo «Controcorrente Tour 2019» faranno tappa a Bergamo nel suo programma ispirato al movimento Taranta power, che lo scorso anno l’ha visto suonare nelle grandi capitali del mondo arabo-africano. Tre voci femminili incarneranno l’energia del mediterraneo e coinvolgeranno il pubblico bergamasco con i ritmi accesi della musica partenopea accompagnando i classici che hanno segnato la quarantennale carriera del cantautore e i suoi nuovi lavori ispirati alle tematiche attuali. Intorno alla mezzanotte tutti i presenti si uniranno alla voce di Eugenio Bennato per scandire l’ultimo minuto del 2019 e dare il via al classico cin cin nel cuore di città bassa con lo spumante offerto a tutti dall’associazione «Quelli del 29», costituita nel 1995 da collaboratori con inclinazioni musicali, teatrali, di cinematografia e danza.

Con l’arrivo del 2020 la festa non si fermerà, anzi, entrerà nel vivo animandosi grazie al dj set di Teddy Romano che dalle 00.15 in avanti farà ballare la piazza trasformandola in una discoteca a cielo aperto. Il maxi schermo che troneggerà sul palco della piazza offrirà a tutti la possibilità di partecipare a un grande karaoke collettivo grazie allo scorrere dei testi delle canzoni più note e amate. Si prevede il pienone in centro e un afflusso cospicuo non solo di bergamaschi da tutta la Provincia, ma di visitatori da tutte le città della Lombardia, attirate a Bergamo dai 10 km di luminarie che hanno acceso il Natale orobico. Per questo, nel corso della manifestazione, il Comune ha previsto la chiusura di un’ampia porzione del centro cittadino mantenendo due varchi di accesso per l’area dello spettacolo, che sarà a ingresso libero, su via Roma- Porta Nuova e presso l’incrocio con via Verdi, e un varco di uscita da via Adamello. Attorno alla manifestazione ci saranno dei punti ristoro che somministreranno alimenti e bevande ma non sarà possibile introdurre vetro. Inoltre, la prefettura ha disposto il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA