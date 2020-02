Circolazione dei veicoli ibridi in città

Arriva la tariffa da 360 euro per le Ztl La decisione del Comune di Bergamo per adeguarsi alla normativa nazionale.

Una tariffa annua di 360 euro per il rilascio dei contrassegni di circolazione nelle Ztl per i veicoli ibridi, con propulsione termico-elettrica. È la decisione assunta dal Comune di Bergamo e annunciata nella mattinata di venerdì 7 febbraio per disincentivare la circolazione delle auto ibride, in attesa di modifiche alla legge 145 del 2018 che prevede l’obbligo per i Comuni di consentire l’accesso libero alle Ztl ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. «Nelle more dell’annunciata modifica normativa – spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo, Stefano Zenoni – era necessario adeguare la regolamentazione comunale, salvaguardando gli ambiti di pregio delle Ztl» per contenere il traffico nelle Ztl soprattutto nel centro storico di Città Alta e nei borghi di città bassa».

