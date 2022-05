Città Alta, al via il restauro della scala tra la Basilica di Santa Maria Maggiore e l’ex Ateneo

I lavori in programma

«Abbiamo avviato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla – un grande piano di sistemazione di Bergamo Alta, un’iniziativa che si sta concretizzando in questo concitato 2022, anno nel quale tendiamo a concentrare i cantieri previsti nelle aree centrali della città, in modo da diradare lavori di questo genere in vista del prossimo importante anno. Siamo al lavoro sulla Corsarola, dopo aver risistemato la pavimentazione di piazza Mascheroni, per sistemare il museo Archeologico di piazza Cittadella, stiamo restaurando la fontana del Contarini, sistemando i bagni di via Mario Lupo, continua l’impegno anche all’interno del Complesso monumentale di Sant’Agostino (su affreschi della ex Chiesa e sul chiostro piccolo, finanziato dall’Università degli Studi di Bergamo con progetto e direzione lavori dei Lavori Pubblici del Comune), continua la manutenzione lungo le Mura e molto altro ancora. La sistemazione della scala della Basilica si inscrive quindi in questo piano di attenzione verso il centro storico, un piano che prevede anche la futura sistemazione delle facciate della stessa Basilica, intervento che metteremo in campo al termine dell’anno della Capitale».