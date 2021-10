Città Alta, principio d’incendio in un appartamento: pompieri in azione - Foto Nella serata di giovedì 7 ottobre l’intervento dei pompieri in via Tassis.

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per un principio d’incendio appartamento a Bergamo alta in via Tassis intorno alle 22 di giovedì 7 ottobre. Il primo intervento è stato effettuato da vigili del fuoco che prestavano servizio di vigilanza al Teatro sociale e si sono preoccupati di intervenire in tempo prima che l’incendio si propagasse. Sul posto è arrivata la prima Partenza della centrale di Bergamo, che ha bonificato l’appartamento e lo ha messo in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale di Bergamo. Ecco alcune immagini dell’intervento.

