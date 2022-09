Città Alta, ultimi giorni per visitare la piazza verde. Guarda il reel su Instagram e inviaci il tuo scatto

Oltre 75 eventi in programma, 28 progettisti da tutto il mondo e una Green Square simbolo di un paesaggio dimenticato e di una progettazione urbana del futuro più sostenibile e consapevole. Si conclude domenica 25 settembre a Bergamo il Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio: la manifestazione, promossa da Arketipos e Comune di Bergamo (con il sostegno di istituzioni come Regione Lombardia, Camera di Commercio di Bergamo, UniAcque e Fondazione Cariplo, e partner privati). Il tema del 2022 è «Forgotten Landscape» (il paesaggio dimenticato) per portare a scoprire come l’ambiente circostante ci influenzi e capire quanto, a livello paesaggistico, sia fondamentale ripartire dal territorio per valorizzare le radici di un luogo. Cuore del festival è piazza Vecchia, trasformata in una Green Square da Cassian Schmidt e da alcuni studenti dell’università tedesca di scienze applicate di Weihenstephan-Triesdorf.