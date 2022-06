Città Alta, un giorno in più per la Ztl: dal 7 luglio stop alle auto anche il giovedì sera

Da giovedì 7 luglio Città Alta chiuderà al traffico anche il giovedì sera dalle 21 all’1 , come il venerdì, il sabato e la domenica (quando però il divieto di accesso va dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). Ma per il primo mese, il giovedì, niente sanzioni dagli occhi elettronici .

La novità a 30 anni dall’introduzione della Ztl

Dopo circa trent’anni dall’introduzione della Ztl legata all’ora legale (da aprile ad ottobre), è una piccola rivoluzione per la città, novità che aleggiava da tempo e che la pandemia ha solo posticipato. Spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo Stefano Zenoni: «Lo avevamo annunciato prima delle elezioni amministrative (nel 2019, ndr), lo stesso sindaco Giorgio Gori aveva detto che avremmo aggiunto il giovedì, una decisione che avevamo previsto per l’estate 2020 ma che è stata rinviata per due anni a causa della pandemia. I numeri sulle frequentazioni in Città Alta mi sembrano siano tornati interessanti e giustificano questa decisione. Resta il fatto che per i primi 4 giovedì le telecamere saranno disattivate, una scelta dettata dalla legge ma anche dal buon senso».