«Città che merita la promozione

Pronti a dare sempre di più» L’insediamento del nuovo Questore di Bergamo, Maurizio Auriemma. Una visita con cena in Città Alta per apprezzare «questa bella città» e poi subito al lavoro.

Il nuovo questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, si è insediato nella mattinata di martedì 26 marzo negli uffici di via Noli. Ha già incontrato il prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, e incontrerà a breve anche il sindaco Giorgio Gori. Auriemma, che subentra a Girolamo Fabiano, destinato a un ruolo apicale nella Polizia ferroviaria, ha avuto parole di stima e amicizia per il suo predecessore. Ha già anche avuto modo di fare un giro per gli sportelli e si è reso conto dell’impegno e del lavoro della Questura orobica. La Questura di Bergamo salirà di grado, diventando di «primo livello». «Bergamo si merita la promozione, faremo sempre di più». L’intervista su L’Eco di Bergamo di mercoledì 27 marzo con le priorità del nuovo Questore di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA