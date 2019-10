Città e navi da crociera in Fiera

con 2,5 milioni di mattoncini Lego Le costruzioni grandi protagoniste alla Fiera Campionaria: c’è anche la riproduzione del Centro Piacentiniano di Bergamo.

Sulla carta sembra un gioco da bimbi e ragazzi ma in realtà a divertirsi sono soprattutto i grandi. Stiamo parlando delle costruzioni realizzate con i mattoncini della Lego, grandi protagonisti della 41esima edizione della Campionaria, la manifestazione di Promoberg ad ingresso gratuito di scena alla Fiera di Bergamo da mercoledì 30 ottobre (apertura ore 15) a domenica 3 novembre. Mattoncini a Bergamo è l’ennesimo nuovo evento della Campionaria, organizzato da La Città̀ Del Mattoncino (negozio in piazzetta Santo Spirito a Bergamo) con il supporto di Lego Italia e Warner Bross TtGames.

La riproduzione della Costa Diadema

Una quarantina gli appassionati (dai 7 ai 70 anni d’età) che hanno riempito la Galleria centrale del polo fieristico di allestimenti con protagonisti di ogni genere, impiegando complessivamente oltre 2,5 milioni di mattoncini. A partire dalla flotta della Costa Crociere, con in evidenza la riproduzione della Costa Diadema (in scala 1:100, impiegando oltre 124.000 mattoncini) e, in un’anteprima mondiale, la riproduzione in scala 1:350 della Costa Smeralda (circa 6.000 mattoncini), la prima nave da crociera della compagnia italiana alimentata con il combustibile fossile più «pulito» al mondo. Ma sono davvero tanti i temi che attendono i visitatori della Campionaria: si va dai mondi city, ai bracci robotici, da Star wars al villaggio invernale (che comprende anche il mondo «di sotto» vivacizzati da folletti e gnomi), dai villaggi, western ai super eroi, e poi ancora, Harry Potter, battaglie medioevali, draghi, veicoli technic e omaggi ai film di Indiana Jones, alla trilogia di Ritorno al Futuro e all’Inferno di Dante.

Tra tanta meraviglia e fantasia spicca anche una micro (ma accurata) riproduzione del Centro Piacentiniano di Bergamo con il profilo del centro storico di Città Alta. Per far giocare i più piccoli (con il controllo dei genitori), è a disposizione anche un’ampia area gioco con numerose postazioni e piscinette colme di mattoncini colorati per dare sfogo alla fantasia e alla felicità. Orari della Campionaria: mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre 15.00 - 22.30; venerdì 1 e sabato 2 novembre 10.00 - 22.30; domenica 3 novembre: 10.00 - 20.00. Parcheggio 3 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA