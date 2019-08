Cittadinanza a Gasperini

Lunedì 9 settembre in Consiglio In attesa del debutto in Champions League l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini può già fregiarsi di un titolo molto importante. Lunedì 9 settembre infatti il Consiglio comunale gli conferirà la cittadinanza onoraria.

I consiglieri hanno votato all’unanimità la proposta lanciata quest’estate dal sindaco Giorgio Gori per celebrare i traguardi della squadra nerazzurra. Il riconoscimento è stato deciso con questa motivazione: «Vista la sua professionalità, il suo grande equilibrio, la sensibilità tattica e all’organizzazione di gioco che gli vengono riconosciuti da colleghi e giornalisti» e per «la qualificazione alla Champions League, un traguardo di grande valore sportivo che aggiunge lustro e visibilità all’intera città proiettata per la prima volta in una dimensione internazionale di grande prestigio». La cittadinanza onoraria viene attribuita «a chi si sia distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per rilevanti atti di liberalità, con la propria opera in favore della pacifica convivenza e della fratellanza, nonché per la collaborazione alle attività della pubblica amministrazione».

