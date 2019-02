Colognola, delitto Roveri senza autore

Il pm chiederà l’archiviazione del caso A 26 mesi dall’episodio non sono emersi elementi decisivi. Ma il caso potrà sempre essere riaperto.

Non gettano la spugna gli inquirenti, perché gli uomini della squadra mobile continueranno a indagare. Ma a due anni e due mesi dal delitto la Procura, scaduti i termini di legge, chiederà al gip l’archiviazione per l’omicidio di Daniela Roveri, la manager nubile uccisa con una coltellata alla gola nell’androne del suo palazzo di via Keplero a Colognola la sera del 20 dicembre 2016. Questo non vuol dire mettere una pietra sopra il fascicolo, dal momento che, qualora emergessero indizi importanti, il caso potrebbe essere sempre riaperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA