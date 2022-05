Colognola, fiamme in un’azienda di zincatura: danni ingenti - Foto

Fiamme nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere cittadino di Colognola. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone e Gazzaniga sono intervenuti per un incendio in un’azienda di via Rampinelli 138. L’allarme al laboratorio galvanico «Vicentini» – impresa storica del quartiere, in attività da 70 anni – è scattato poco dopo la mezzanotte, quando il titolare Olivo Vicentini – che lavora in azienda con il fratello e la sorella – è arrivato per iniziare il suo turno e si è accorto delle fiamme. Le fiamme hanno interessato il capannone, per una superficie di circa 300 metri quadrati, e coinvolto la casa al piano superiore, dove c’erano la mamma e il fratello di Vicentini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.