«Come contenere i contagi in famiglia»

Un documento informativo dell’Ats «Nelle ultime settimane la famiglia è stato uno dei luoghi in cui il coronavirus è riuscito a insinuarsi e a creare più contagi complice una molteplicità di fattori: la ripresa delle scuole, le attività extrascolastiche, i trasporti». Un documento dell’Ats Bergamo spiega come comportarsi.

Per questo è stato stilato un documento informativo per tutti i nuclei familiari: «In questi giorni di lockdown, nella speranza di poter riprendere al più presto la vita normale, è importante acquisire una consapevolezza sempre maggiore sui comportamenti quotidiani che presentano profili di rischio – spiega Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo –. Per questo abbiamo realizzato un documento in cui abbiamo riassunto i principali accorgimenti da adottare per lasciare il coronavirus fuori dalla porta di casa. I contenuti sono supervisionati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Bergamo”.

Tra i contenuti affrontati cosa fare prima di uscire di casa, come comportarsi al rientro per chi proviene da scuola o dal supermercato, cosa fare se entra in casa una persona estranea, come seguire semplici regole di igiene nei diversi ambienti della casa.

Dalla misurazione della febbre al lavaggio delle mani, ma anche a come riporre gli abiti una volta tornati a casa, la gestione degli effetti personali, delle stoviglie. Una lunga lista utile di comportamenti corretti visionabili nelle immagini pubblicate qui sotto.

La nota informativa dell’Ats contro i contagi in famiglia. Le tre immagini per rendere leggibili tutte le indicazioni.

Il documento verrà diffuso sui media locali, sui canali social e sul sito di Ats Bergamo, nelle scuole, presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e attraverso gli stakeholders del territorio. «Abbiamo raccolto regole che potranno esserci utili anche al termine di questa situazione emergenziale, per avere ambienti più puliti, comportamenti più sicuri e luoghi più idonei» conclude il direttore generale Giupponi.

