Come sarà il meteo a Ferragosto?

Sole, ma attenzione alle nubi sui monti Dopo gli ultimi temporali la Bergamasca è stata invasa da aria più fresca, con ancora meteo incerto nella giornata del 14 agosto e fino a Ferragosto.

Non sono però previste perturbazioni, ma solo passaggi instabili che potranno caratterizzare il tempo di Ferragosto, specie in montagna nelle ore pomeridiane. Il miglioramento sarà più deciso tra sabato e domenica, quando la pressione tornerà su valori prettamente estivi.

Per chi è in giro per l’Italia, nelle prossime ore correnti più fresche dai quandranti nord occidentali potranno favorire l’innesco di qualche rovescio o temporale lungo le regioni adriatiche e al Sud, specie in Appennino ma non solo. Si tratterà di fenomeni molto localizzati e non diffusi. Sporadici acquazzoni non esclusi anche su colline toscane, rilievi della Sicilia e sulle Alpi orientali, in particolare sulle Dolomiti. Canicola in generale attenuazione, con clima più fresco lungo i versanti adriatici. Ferragosto vedrà invece la rimonta dell’anticiclone delle Azzorre, con sole prevalente eccetto che sulle Alpi.

