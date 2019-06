Compravendita di case, Bergamo + 7,7%

Cala Città Alta, balzo per Borgo Palazzo I dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate relativi al 2018. In città circa il 20% delle operazioni è concentrato lungo la direttrice di via Borgo Palazzo. Tutti i dati su «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi, venerdì 7 giugno.

Compravendite in aumento, prezzi che hanno raggiunto una certa stabilità e vendite che premiano tipologie di appartamento intorno ai 100 metri quadrati. È questa la fotografia del nostro mercato immobiliare scattata dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate (Omi), in collaborazione con l’Associazione bancaria italiana, presentata nel Rapporto Immobiliare 2019. Bergamo nel 2018 ha registrato un +7,72%. A registrare la maggior vivacità degli scambi sono le zone semicentrali e suburbane. Circa il 20% delle compravendite è concentrato lungo la direttrice di via Borgo Palazzo, con 185 transazioni nella zona Borgo Palazzo-Cimitero e con 130 nella zona della Celadina. Diminuiscono invece le compravendite in alcune zone di pregio della città, come quella del centro cittadino, di Città Alta, San Vigilio e Colli.

