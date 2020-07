«Compreremo il 40-50% dei banchi»

Scuola, servirà anche la mascherina «Ci sono scuole attrezzate e alcune da attrezzare. Cominciamo pensando di dover comprare il 40-50% del totale dei banchi». Lo ha detto il Commissario Domenico Arcuri nel webinar organizzato dal Centro Studi Americani, intervistato da Lucia Annunziata.

«Quante più attrezzature compatibili ci sono tanto meno spazio servirà. Stiamo cercando di capire col ministero di quante aree usufruire e quanti banchi singoli sono già disponibili», ha aggiunto Arcuri.

E lla mascherina? Pare sarà utilizzata quando a scuola la distanza di sicurezza non potrà essere garantita: ad esempio per entrare o uscire dalla classe, per andare in bagno, per alzarsi per qualsiasi altro motivo, durante l’intervallo.

