Con cancellazione no voucher ma rimborsi

Compagnie aeree rispettino Regolamento Ue

L’Enac richiama i vettori aerei al rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19, la normativa «prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher». Così l’ente in una nota, dopo le numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli.