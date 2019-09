Con gonna e scarpe dorate in rifugio

Insieme da 50 anni, si risposano al Balicco Giovanni e Giovanna, per festeggiare il loro 50esimo di matrimonio sono saliti a 2000 metri e dopo aver dormito in rifugio la mattina seguente hanno rinnovato la loro promessa vestiti da festa.

Nonostente l’età e qualche acciacco, non hanno voluto mancare, il giorno del loro 50esimo anniversario di matrimonio, di festeggiarlo come avevano fatto anche negli anni precedenti in rifugio. Allora Giovanni e Giovanna sono saliti ai 2mila metri del rifugio Balicco giovedì 12 settembre, si sono rifocillati hanno dormito e poi la mattina hanno rinnovato la loro unione, con una breve ma romantica cerimonia. Giovanna si è vestita da festa con una camicetta viola, gonna e ballerine dorate e davanti ai due rifugisti Silvia e Luca si sono simbolicamente risposati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA