Con il Cai all’insegna della sostenibilità

Domenica c’è «Save the Mountains» In cammino sulle Orobie per preservare il patrimonio montano ma anche culturale della bergamasca.

È l’obiettivo di «Save the Mountains and their cultural heritage», il progetto di educazione e sostenibilità lanciato dalla sezione di Bergamo del Cai, il Club alpino italiano, e delle sue sottosezioni insieme all’Associazione nazionale alpini per il prossimo 7 luglio, dopo l’abbraccio da Guinness Word Recordo alla Presolana dello scorso anno con una catena di 2846 amanti della montagna, più o meno esperti.

Parola d’ordine dell’evento sarà «sostenibilità»: all’ora stabilita tutti gli iscritti - con il kit «sostenibile» (sacca, maglietta, spilla e borraccia realizzati con materiali ecologici) - dovranno aver raggiunto uno dei tanti rifugi scelti lungo i sentieri proposti senza lasciare traccia del loro passaggio e sottoscriveranno il manifesto degli «Ambasciatori della sostenibilità».

Negli ultimi mesi, inoltre, il Cai ha realizzato quattro «vademecum» con i comportamenti sostenibili da tenere in montagna, salvaguardando anche l’agrobiodiversità e incoraggiando il consumo di prodotti piccole aziende del territorio e la raccolta differenziata.

