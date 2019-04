Con la Domenica delle Palme

l’avvio della Settimana Santa Domenica prossima, Domenica delle Palme , prende il via la Settimana Santa, che con il Triduo pasquale fa memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, tre momenti che rappresentano il cuore della fede cristiana.

La Domenica delle Palme ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto dagli osanna della folla. L’appuntamento dei fedeli è in programma alle 10 nella chiesa del Carmine, in Città Alta, dove il vescovo Francesco Beschi benedirà le palme. Quindi processione verso la Cattedrale, dove il vescovo presiederà una Concelebrazione eucaristica, durante la quale sarà letta la Passione secondo Giovanni.

Con il Giovedì Santo, 18 aprile - che apre il Triduo pasquale - si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. In questo giorno, si tengono due celebrazioni molto intense. La prima, la mattina, è la Messa crismale alle 9,30 in Cattedrale (diretta su Bergamo Tv) che vede riunito il presbiterio diocesano attorno al vescovo. È caratterizzata da diversi momenti: la rinnovazione delle promesse sacerdotali; il ricordo degli anniversari significativi di ordinazione (70°, 65°, 60°, 50°, 25°); la benedizione del crisma, cioè gli oli santi che durante l’anno sono usati per Battesimi, Cresime, ordinazioni sacerdotali, catecumeni e infermi. La sera alle 21, sempre in Cattedrale, il vescovo presiederà la Messa nella Cena del Signore, durante la quale laverà i piedi a 12 persone, ripetendo così il gesto di Gesù con gli apostoli. Sono particolarmente invitati gli impegnati nel mondo caritativo.

Con il Venerdì Santo, 19 aprile, si ricorda la morte di Cristo in Croce. In Cattedrale alle 8,45 si terrà la Liturgia delle Ore con il vescovo, che presiederà anche (alle 18) la celebrazione della Passione del Signore. Sono particolarmente invitati gli ammalati e gli impegnati nel mondo della sofferenza. Dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale delle Grazie, il vescovo guiderà il momento di preghiera delle Acli per i lavoratori.

Il Sabato Santo, 20 aprile, in Cattedrale alle 8,45 Liturgia delle Ore con monsignor Francesco Beschi. Alle 21, sempre in Cattedrale, inizio della solenne Veglia pasquale presieduta dal vescovo, durante la quale alcuni adulti di diverse nazionalità riceveranno i Sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia).

Domenica 21 aprile, Santa Pasqua, memoria della Risurrezione di Gesù Cristo. Alle 10,30 in Cattedrale, solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Al termine, monsignor Beschi porterà gli auguri agli ospiti, ai responsabili, alle religiose, al personale e ai volontari del Nuovo Albergo Popolare. Alle 17 Vespri in Cattedrale presieduti d al vescovo.

