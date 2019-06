Con L’Eco 5.340 euro per i figli di Cristina

La raccolta fondi ha raggiunto il traguardo L’obiettivo è stato centrato e superato: il denaro sarà destinato ai ragazzi per avere nuovo materiale scolastico in sostituzione di quello andato perso nell’incendio che ha distrutto la loro abitazione, a Casale di Albino, nella notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno.

Ha centrato e superato l’obiettivo la sottoscrizione lanciata da «L’Eco di Bergamo» attraverso la piattaforma di crowdfunding Kendoo (www.kendoo.it) a sostegno di Cristina Biava e dei suoi cinque figli, dai 9 ai 23 anni, che hanno perso la casa dove vivevano, a Casale di Albino, a causa di un incendio scoppiato nella notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. I cinquemila euro – 5.340 per la precisione – che serviranno ai ragazzi per avere nuovo materiale scolastico in sostituzione di quello andato perso nel rogo non sono più una traguardo da tagliare, ma una realtà. Oggi pomeriggio, giovedì 6 giugno, dopo meno di tre giorni dal lancia dell’iniziativa la cifra è stata raggiunta grazie alla generosità di decine e decine di persone: chi ha contribuito con 10 euro, chi con 20, chi con 100, chi con cifre via via più importanti fino ad arrivare alla donazione più cospicua, i 2.000 euro messi a disposizione dell’Accademia dello sport per la Solidarietà. Ma non è il quantum che importa, è la sensibilità e la voglia di aiutare una famiglia in difficoltà testimoniata da ogni singola donazione. A tutti il grazie de «L’Eco» e naturalmente di mamma Cristina.

