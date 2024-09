Con la Ovet a Lourdes dal 25 al 27 settembre sulle orme di Bernadette

Sono sempre tanti ogni anno i bergamaschi che si recano in pellegrinaggio a Lourdes grazie alle proposte dell’ufficio diocesano pellegrinaggi. Per il 2024 ancora due sono le opportunità per recarsi nei luoghi dove visse Santa Bernardette e dove è possibile pregare nel santuario dedicato alla Madonna.

Due i viaggi proposti

Il primo pellegrinaggio, più articolato, si svolgerà dal 25 al 27 settembre, mentre c’è la possibilità di un viaggio in giornata programmato per il 14 ottobre, accompagnato dal direttore dell’ufficio diocesano per i pellegrinaggi don Luca della Giovanna. «I pellegrinaggi sono l’offerta storica dell’agenzia Ovet – dice il direttore Marco Garini -. Una tradizione che ogni anno ci permette di accompagnare al Santuario di Lourdes moltissimi fedeli, per lo più bergamaschi, e gruppi legati alle parrocchie. Per le ultime date del 2024 ci sono ancora delle disponibilità. Oltre al viaggio di tre giorni, c’è la possibilità di un pellegrinaggio in giornata con volo charter che permette di vivere un’esperienza completa al Santuario, grazie anche alla presenza di don Luca Della Giovanna. Sono viaggi che offrono momenti di preghiera e la possibilità di rimanere a meditare da soli. Nel pellegrinaggio di tre giorni è possibile anche la visita ai luoghi dove è vissuta Bernardette».

La storia di Lourdes

Da molti anni Ovet propone questi pellegrinaggi riscuotendo ampio consenso tra i fedeli, soprattutto bergamaschi; in generale, adulti sopra i cinquant’anni che trovano a Lourdes un luogo dove pregare e affidarsi alla Madonna. L’11 febbraio 1858, la giovanissima Bernadette Soubirous ebbe, nella grotta di Massabielle, la prima visione della Madonna, che poi le si rivelò come l’«Immacolata Concezione». La Vergine le apparve per ben diciotto volte in una grotta, lungo il fiume Gave: le parlò nel dialetto locale, le indicò il punto in cui scavare con le mani per trovare quella che si rivelerà una sorgente d’acqua, al contatto con la quale sarebbero scaturiti molti miracoli. Ben presto fu eretta una grande chiesa così come la Vergine aveva richiesto. Da quel momento Lourdes è diventato luogo di culto e di preghiera per milioni di pellegrini, in particolare per coloro che vivono l’esperienza della malattia.

Il programma dei tre giorni

Il collaudato programma del pellegrinaggio di tre giorni prevede per mercoledì 25 settembre una giornata riservata agli spostamenti con arrivo al Santuario dopo il volo da Orio al Serio. In base agli orari del volo, sarà possibile un primo saluto alla Grotta delle Apparizioni. Il 26 sarà una giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose del santuario con la messa alla Grotta delle Apparizioni, la partecipazione alla Via Crucis sulla collina o lungo il percorso del santuario. Il programma prevede inoltre la visita guidata ai luoghi di Santa Bernardetta: la casa natale, il Cachot, il Museo e la chiesa Parrocchiale. Nel tardo pomeriggio i fedeli possono partecipare alla processione eucaristica del santuario. Il terzo giorno si ritorna a Bergamo dopo le celebrazioni del mattino al Santuario.

Il programma del pellegrinaggio di un giorno prevede la partenza dall’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio con arrivo e trasferimento al Santuario. I fedeli possono partecipare alla Via Crucis e avere del tempo a disposizione per la visita alla Grotta, a cui segue la celebrazione della Messa. Nel pomeriggio, invece, è prevista la visita ai luoghi di Santa Bernadette e la processione eucaristica. A seguire, il trasferimento in aeroporto per giungere a Orio al Serio in serata.

Un’occasione di crescita