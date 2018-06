Con riti vudù le obbligava a prostituirsi

Arrestata 21enne in stazione a Bergamo Ha solo 21 anni e minacciava giovani donne africane a prostituirsi. È stata bloccata alla stazione di Bergamo.

Controlli nella notte tra giovedì e venerdì in 13 stazioni ferroviarie della Bergamasca da parte dei carabinieri di Bergamo e Treviglio al fine di contrastare il degrado, lo spaccio e la prostituzione. Sotto controllo le stazioni di Bergamo, Seriate, Albano, Chiuduno, Grumello, Stezzano, Ponte San Pietro, Ambivere, Treviglio, Verdello, Romano, Bariano e Calcio.

I controlli sono stati effettuati nelle zone delle stazioni: 41 veicoli, 109 persone di cui 46 sono risultate pregiudicate. In particolare tre persone sono state arrestate e quattro denunciate. Inotre sono stati sequestrati 700 grammi di hashish e 30 di marijuana, con il lavoro di 40 carabinieri e il supporto delle unità cinofile.

Alla stazione di Bergamo è stata arrestata una giovane nigeriana che vive ad Alzano: a soli 21 anni la ragazza aveva un ordine di custodia cautelare in carcere per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione oltre che per riduzione alla schiavitù. Da tempo, attraverso riti vudù, la donna teneva in scacco delle giovani africane: le obbligava a prostituirsi dicendolo loro che erano in debito con lei per un improto di 25 mila euro.

Alla stazione di Verdello, invece, è stato arrestato in flagranza di reato un senegalese. Arrivato alla stazione di Bergamo, sceso dallo zaino, i militari lo hanno controllato. L’uomo ha tentato di scapapre ma è stato bloccato: nello zaino aveva 800 grammi di hashish e 100 euro in contati probabilmente provento dello spaccio. A Romano, sempre nella notte, è stato arrestato un romeno di 29 anni: aveva un ordine di carcerazione per reati legati alla droga, con un residuo pena di due anni e due mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA