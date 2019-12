Con Santa Lucia arriverà altra neve

Ecco le previsioni per i prossimi giorni In pianura sono previsti accumuli fino a 5 cm, mentre circa il doppio è atteso nelle zone collinari. Bergamo rientra nella top 10 delle città con più probabilità di vedere un non trascurabile strato di neve.

Dopo la neve di giovedì 12, per venerdì 13 dicembre è prevista una perturbazione più intensa. Giovedì 12 dicembre buona parte del Nord Italia è stata imbiancata da leggere nevicate provocate dalla perturbazione atlantica che sta coinvolgendo il nostro Paese. Tra le città innevate il meteorologo Edoardo Ferrara di «3bmeteo» segnala Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Parma, Reggio Emilia, Padova e Forlì.

Per il 13 dicembre, Santa Lucia ha in serbo per Bergamo una bella – o brutta (a seconda dei punti di vista) – sorpresa: una seconda e più intensa nevicata è infatti prevista tra giovedì e venerdì notte. In pianura sono previsti accumuli fino a 5 cm, mentre circa il doppio è atteso nelle zone collinari. Bergamo rientra nella top 10 delle città con più probabilità di vedere un non trascurabile strato di neve. Le Alpi saranno sommerse dalle precipitazioni, come già accade da qualche settimana. Quasi un metro di neve fresca è atteso nella zona nord-occidentale.

Il maltempo caratterizzerà anche le regioni del Centro-Sud: temporali e nubifragi sono previsti dalla Toscana alla Calabria. Il fine settimana porterà una breve tregua, con rasserenamenti e qualche grado in più; tuttavia già da lunedì 16 tornerà la pioggia.

