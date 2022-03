Concerti, libri, sport e sagre: gli eventi tornano ad animare piazzale Alpini

Tornano gli eventi in piazzale Alpini. Dopo aver ospitato il punto tamponi dell’Ats, ora l’area si prepara a «Nxt station», un ricco carnet di proposte artistiche e di intrattenimento che animeranno il centro di Bergamo a partire dalla primavera e durante tutta l’estate. «L’ipotesi di utilizzare piazzale Alpini per i tamponi ai profughi ucraini è tramontata, anche perché l’area sarebbe stata sovrabbondante rispetto a dei numeri che per ora sono contenuti – spiega il sindaco di Bergamo Giorgio Gori –. C’era inoltre la necessità di ripartire il prima possibile con il progetto di animazione della Doc Servizi. Il piazzale non è una landa abbandonata. Questa intermezzo tra l’importante funzione pubblica svolta nell’ultimo periodo (il centro tamponi durante le ondate di Omicron, ndr) e la ripresa delle attività musicali e ricreative, è proprio servito per fare un piano di lavoro con la Doc Servizi per la ripresa dell’iniziative, che inizieranno già da aprile. I lavori di allestimento inizieranno settimana prossima».

In programma una quarantina di concerti

«La bellissima esperienza della scorsa estate ci ha fatto conoscere meglio le potenzialità di questa piazza che può essere casa della musica, ma non solo. Per questo abbiamo pensato a un programma ancora più ricco e articolato, che inizia già ad aprile e si arricchisce di nuove collaborazioni ed esperienze» spiega Luca Borsetti, direttore artistico di «Nxt Station». I cancelli di «Nxt Station» saranno aperti dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 23 nei giorni infrasettimanali e fino alle 24 durante il weekend. All’interno dell’area di piazzale Alpini saranno ospitati momenti di intrattenimento per coinvolgere ogni tipologia di pubblico ed ogni età. In programma una quarantina di concerti, stand up comedy, presentazioni di libri, sport, sagre. Sempre presente e aperto sarà il bar, così come il ristorante, aperto a pranzo e cena e accessibile, liberamente, anche durante i concerti.

Durante il giorno «Nxt Station» sarà una piazza aperta a momenti sportivi e di svago, mercatini e presentazioni che animeranno l’area con appuntamenti continui da lunedì a domenica. Importantissime, durante tutti i 5 mesi di attività, saranno le collaborazioni con alcune delle principali manifestazioni artistiche e culturali della città. Proprio in occasione dell’evento inaugurale, «Nxt Station» celebrerà la musica «Made in Bergamo» con una serie di concerti organizzati in partnership con «Clamore».

Al via con due giorni di live gratuiti

Il 30 aprile e il 1 maggio il lungo viaggio di «Nxt Station» inizierà con una due giorni di live gratuiti, valorizzando le band del territorio e invitando un artista d’eccezione del panorama nazionale che sarà annunciato nei prossimi giorni. In questi mesi «Nxt Station» ospiterà concerti, spettacoli e presentazioni sui tre palchi a disposizione: un palco principale su cui si esibiranno i protagonisti della musica italiana e alcuni ospiti internazionali, un palco più piccolo riservato alle performance acustiche del mercoledì e il Palco tenda, collocato a lato della ristorazione pronto a ospitare i protagonisti della stand up comedy italiana. L’ingresso all’area sarà sempre libero e gratuito, mentre quello agli eventi potrà essere libero o a pagamento, secondo la tipologia di evento proposto. Durante gli spettacoli, in ogni caso, sarà possibile accedere sempre al bar e al ristorante.

«Nxt Station» aprirà ufficialmente i suoi cancelli il 30 aprile, terminando la programmazione il 30 settembre. A partire dall’8 aprile piazzale Alpini ospiterà «Aspettando Nxt Station», una serie di appuntamenti che aiuteranno il pubblico a comprendere e pregustare la ricca offerta della piazza.