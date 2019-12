Concorsi deserti in Bergamasca

È Sos responsabili nei piccoli Comuni Sono le posizioni apicali a rimanere deserte. Ufficio tecnico e ragioneria i settori più penalizzati. «Troppe responsabilità e nessun corso di inserimento».

Leggi e vincoli che cambiano con le stagioni, responsabilità anche penali e uno stipendio senza particolare gloria. Trovare funzionari è sempre più difficile, per gli enti pubblici. In particolare per i piccoli Comuni sui quali negli ultimi anni è pesata l’incertezza della loro stessa sopravvivenza, tra fusioni date per obbligatorie e annessa riduzione dell’organico.

Nella Bergamasca non mancano dunque soltanto segretari comunali – su 243 Comuni ci sono appena 35 segretari, titolari di 90 paesi, mentre negli altri 153 la segreteria è vacante o a scavalco –, ma anche i responsabili degli altri settori, le cosiddette posizioni organizzative. I sindaci sollevano ora il tema dei concorsi per posizioni dirigenziali, spesso deserti.

