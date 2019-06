Concorso Navigator, i nomi dei vincitori

Sono 38 i bergamaschi selezionati È stata pubblicata la lista.

Qui di seguito pubblichiamo i nomi dei 38 candidati bergamaschi che sono stati selezionati per il posto di Navigator. L’elenco riporta un numero di candidati a partire dal primo della graduatoria, fino al numero dei posti disponibili previsti dall’avviso, per la provincia di Bergamo. Per tutte le altre informazioni visita il sito di Anpal.

BAGNOLI BURO LAURA

BASSI ELISA

BAUDO NICOLA

BORLINI GAIA

BOSSETTI SILVIA

BRESCIANINI GABRIELLA

BRIVIO MICHELA

CACCAVELLA ITALO

CARTA IRENE

CARUSO TOMMASO

CIANCALEONI EMANUELE

DI BENEDETTO PASQUALE ANTONIO

DISTEFANO ENRICO

FALLETTA ERIKA

FEMIANO PIERLUIGI

GRASSI VALENTINA

GRECO CHIARA MARIA

GUZZI ALESSIA

MALARA EMILIO

MANZELLA GIUSEPPE

MASSARO AGNESE

MAZZOLENI EMIL

MININNO MICHELE ANTONIO

MORETTI SARA

MUSSETTI DAVIDE

PANZA ANDREA

PENSOTTI ANNA

PIERATTELLI FABIO

PISCIAVINO NICOLA

PRONISIO ANTONIO

RICCARDI RAFFAELE

ROSSI ALESSIO

RUSSO FRANCESCO SALVATORE LUIGI

SACCO ANTONIO

SCARCELLA IMMA

SOLDO CHIARA MARIA

SORIA MARIADOMENICA

UNGARO LUIGI

