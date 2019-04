Consulenze gratuite di prevenzione rosa

Visite esaurite in Humanitas Bergamo In una mattinata, prenotate le 105 visite in programma per la (H)Open Week di Onda dedicata alla Salute della Donna.

È bastata una mattinata, quella di martedì 2 aprile, per registrare il tutto esaurito per le 105 visite e le consulenze mediche gratuite messe a disposizione da Humanitas Gavazzeni e Castelli dall’11 al 18 aprile in occasione della (H)Open Week di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), per la 4° Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.

Obiettivo: promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Gli ospedali Humanitas a Bergamo avevano messo a disposizione, con prenotazione obbligatoria, 105 visite e consulti nell’ambito della ginecologia, pavimento pelvico, senologia, cardiologia, chirurgia vascolare, fisiatria, dietologia e nutrizione, dermatologia, ortopedia (ambulatorio sport e del piede), podologia.

Ancora posti per l’incontro, con ingresso libero, «Benessere del pavimento pelvico, prevenzione e cura» in programma giovedì 18 aprile, dalle ore 17.30 alle ore 19 nella Sala Convegni di Humanitas Castelli.

Tutti i servizi offerti dei 190 ospedali «bollini rosa» in Italia che aderiscono alla (H)Open Week di Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione; è possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.

