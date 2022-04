Contagi Covid in leggera crescita, ma la curva resta stabile: «Siamo al plateau»

Come volevasi dimostrare. La curva non si schioda, con le previsioni formulate dagli epidemiologi nelle scorse settimane ad essere, tutte, rispettate: i contagi fra Bergamo e città rimangono sostanzialmente stabili, con oscillazioni settimanali minime a partire da fine marzo. Oscillazioni che, negli ultimi sette giorni, guardano timidamente all’insù: 3,5% in più di nuovi casi, alias 3.739 positivi contro i 3.612 rilevati fra il 30 marzo e il 5 aprile. Una crescita lieve, quasi impercettibile, che conferma l’appiattimento della curva – alias plateau - dopo la risalita inaspettata dei primi di marzo.