Conte parla da Palazzo Chigi -Video

«Agire con lo spirito del 2 giugno» Conferenza stampa del Presidente del Consiglio.

Una conferenza stampa del premier nel giorno della ripresa del 3 giugno.

«Dobbiamo fare i conti con l’emergenza economica e sociale. Ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione che non era affatto pronta a erogazioni così generalizzate. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo intervenendo per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali. Abbiamo un’occasione storica: la commissione Ue, grazie anche al sostegno dell’Italia ha messo in campo una proposta. Noi dovremo cogliere questa opportunità e saper spendere bene questi soldi. Sul progetto di spesa che sapremo realizzare si misurerà la credibilità non solo del governo ma del sistema Italia. Stiamo lavorando a questo piano di Rinascita, questo recovery plan. Dovremo lavorare su innovazione, banda larga per tutto il Paese. «Dovrà essere un nuovo inizio, abbiamo il dovere di agire con lo spirito del 2 giugno». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa.

«Adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand dell’Italia nel mondo, in tutti questi mesi la bellezza dell’Italia non è mai andata in quarantena, ora dobbiamo fare i conti con la crisi economica»

Segui a diretta qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA