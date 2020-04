Conte: iniziamo a pensare alla fase 2

«Ue rischia fallimento, dobbiamo evitarlo» A un mese dal via al lockdown si guarda alla «fase 2». Il premier Conte alla Bbc: «Possibile qualche allentamento entro aprile».

«Dobbiamo individuare - dice il premier Giuseppe Conte alla Bbc - alcuni settori che possono ricominciare la loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso, potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese» Conte ribadisce come la guardia non sarà abbassata e spiega che «solo gradualmente» verranno messe in campo le riaperture.

«Il rischio c’è, è reale, ma non permetterò che si concretizzi, voglio evitarlo» ha poi detto Conte rispondendo alla domanda se ci sia una prospettiva di fallimento del progetto europeo di fronte all’emergenza coronavirus. «Abbiamo bisogno di una risposta economica e sociale a livello europeo - ha spiegato Conte -, con interventi monetari e fiscali adeguati. Siamo di fronte alla più grande sfida per l’Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo scrivere un libro di storia, non un manuale di economia, o rischiamo una grande delusione non solo dei cittadini italiani, ma di tutti gli europei».

