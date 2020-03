Continua la distribuzione di Ats:

10.000 mascherine e 700 saturimetri L’Agenzia di Tutela della Salute prosegue con la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e della strumentazione necessaria per la cura dei pazienti al domicilio da parte dei medici di base.

Nella giornata di martedì 17 marzo sono in consegna 5.000 mascherine chirurgiche per i medici di base che avranno in dotazione anche un saturimetro ciascuno. Altre 5.000 mascherine chirurgiche verranno invece consegnate alle Rsa che hanno attrezzato reparti per ospitare i pazienti Covid-19 in dimissione dalle Asst o dagli ospedali privati.

