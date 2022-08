Conto alla rovescia per lo Sbarazzo: torna sul Sentierone il 4 settembre

Conto alla rovescia per il ritorno dello «Sbarazzo» sul Sentierone. Domenica 4 settembre il centro di Bergamo sarà animato da gazebo con tante occasioni proposte dai commercianti della città. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 18,30 famiglie e consumatori avranno l’opportunità di trovare merce di fine stagione in offerta. Una cinquantina di attività ha aderito all’iniziativa domenicale, mentre venerdì 2 e sabato 3 le attività attireranno i loro clienti con sconti effettuati nei singoli negozi. « Con l’appuntamento autunnale si torna ad animare in maniera diffusa il centro con stand e bancarelle – commentano gli organizzatori -. Si tratta di un’iniziativa molto attesa e un’esperienza veramente positiva, a caccia di offerte che raggiungono alte percentuali di sconto».