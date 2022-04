Controlli a Boccaleone, si barricano in casa: due arrestati dalla Polizia locale

Undicesimo e dodicesimo arresto di questo 2022 da parte della Polizia locale di Bergamo: nel pomeriggio di giovedì 14 aprile gli agenti hanno bloccato due persone in via Lunga, nel quartiere di Boccaleone. Durante l’attività di presidio del territorio, spiegano dal Comune, sono state scoperte 4 persone di origine nordafricana barricate all’interno di un’abitazione privata di via Lunga per eludere i controlli. Gli agenti hanno quindi dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per poter entrare nell’immobile ed effettuare il controllo: una volta all’interno gli agenti hanno identificato 4 persone, tutte denunciate per spaccio, hanno sequestrato sostanze stupefacenti e alcune banconote ritenute provenienti dall’attività illegale di spaccio. Due dei quattro denunciati sono risultati inoltre essere pregiudicati oggetto di ordine di custodia cautelare e sono stati portati in carcere: si tratta di un 28enne, che doveva scontare una pena di 7 mesi e di un 32enne che era stato condannato a 5 anni. Il numero di arresti, spiega il Comune, è il più alto se comparato allo stesso periodo (gennaio-aprile) degli ultimi anni e le ore di presidio delle aree più delicate della città è praticamente raddoppiato.