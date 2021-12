Controlli anti-Covid: 4 sanzioni per mancanza di Green Pass o mascherina I numeri dei controlli nella Bergamasca il 29 dicembre.

Sono state 1.514 le persone controllate per verifica possesso green pass e 3 le sanzioni elevate. Una multa è stata comminata anche per un soggetto trovato senza mascherina.

Continuano serrati i controlli all’interno degli esercizi commerciali, il 29 dicembre sono stati ben 110 i controlli effettuati dalle Forze dell’ordine: tra questi solo uno è stato trovato non in regola e quindi multato. Si tratta solo di una sanzione amministrativa che non prevede la necessità di attuare un provvedimento di chiusura provvisoria.

