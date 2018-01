Controlli antidroga in stazione

Due arresti per spaccio Servizio dei carabinieri alla stazione ferroviaria di Bergamo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì 12 gennaio i carabinieri del Norm di Bergamo hanno tratto in arresto due soggetti. Il primo, senegalese e senza fissa dimora è stato bloccato in Via San Giorgio con addosso 35 grammi di hashish. Lo stesso era già stato arrestato per analogo motivo nel novembre 2017, quando era stato trovato in possesso di oltre 50g di hashish.

Il secondo arrestato, nigeriano e senza fissa dimora è stato fermato in via Bonomelli e trovato in possesso di 15 grammi di hashish divisa in dosi. Anche lui già noto ai carabinieri: era già stato arrestato agli inizi dello scorso dicembre con oltre 60 grammi di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA