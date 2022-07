Controlli sulla «movida» a Sarnico: due bar chiusi

Disturbo della quiete pubblica dopo mezzanotte, mancanza del Documento di valutazione rischi e droga ritrovata nei dintorni dei locali: sono queste le ragioni che hanno portato al provvedimento di chiusura per due e tre giorni a due bar del lungo lago a Sarnico.

Dai controlli, svolti con il supporto del Nucleo dei Carabinieri dell’Ispettorato di Bergamo del Lavoro e dal Nucleo Cinofili di Orio al Serio, sono state riscontrate alcune irregolarità in due locali pubblici: in particolare il disturbo della quiete pubblica dopo la mezzanotte, il ritrovamento di droga nei pressi dei locali stessi e in un caso anche al mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi.