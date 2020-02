Coronavirus, 231 casi in Italia e 7 morti

Venezia, stop a Mission Impossible Gli aggiornamenti a livello nazionale e internazionale sul coronavirus con notizie in tempo reale.

Ore 7

Sale a 7 morti e 231 contagi il bilancio del coronavirus in Italia: 173 casi e 6 vittime in Lombardia; 33 casi e una vittima in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige. Test su una donna di Bergamo a Palermo. Negativi i 6 tamponi della Val d’Aosta. Positivo un medico italiano in vacanza a Tenerife. Controlli su un’altra italiana in Cile. Rientrati gli italiani che non sono voluti sbarcare alle Mauritius, che imponevano la quarantena.

Ore 6.19

«Al momento non esistono casi di coronavirus, nemmeno sospetti, in Valle d’Aosta». Lo comunica il Governo della Regione autonoma Valle d’Aosta dopo i risultati, giunti stanotte, degli esami sui tamponi dei sei casi sospetti che sono stati eseguiti in laboratori di Milano e Torino. «Tutti i test hanno dato esito negativo», si legge in una nota. L’emergenza coronavirus è gestita da un’unità di crisi istituita dalla Protezione civile, con l’Usl della Valle d’Aosta e con la Centrale unica del soccorso.

Ore 2

Una turista di Bergamo in vacanza a Palermo è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli sul coronavirus . La donna ha accusato alcuni sintomi influenzali e dopo la visita della guardia medica è stata portata nel nosocomio per l’esame dei tamponi. La donna è in vacanza con un gruppo di amici in un hotel che si trova nel centro del capoluogo siciliano.



Ore 1

La Paramount Pictures ha bloccato per il coronavirus le riprese del film «Mission: impossible 7» a Venezia con Tom Cruise protagonista. «Per un eccesso di cautela sulla sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra troupe modifichiamo i nostri piani di tre settimane di riprese s Venezia, la prima gamba prevista dell’ampia produzione per ’Mission: Impossible 7», ha detto in una nota a The Wrap un portavoce di Paramount, citando anche la decisione del comune di vietare gli assembramenti per cercare di contenere la diffusione del virus. Sembra che Cruise non fosse già in Italia per le riprese.

