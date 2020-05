Coronavirus, a Bergamo 11.360 positivi

Da giovedì +47, in Lombardia 88 morti I dati della Regione: a Bergamo ieri i casi nuovi erano stati 22. A livello regionale, i decessi sono stati 88, salendo a un totale di 13.860 (ieri erano +93). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 563 (-42, ieri erano -29), i ricoverati non in terapia intensiva 6.628 (-206, ieri -286).

A Bergamo e provincia i casi positivi di coronavirus sono 11.360, con 47 in più rispetto a ieri. In totale in Lombardia i casi positivi sono 76.469 (+737 rispetto a ieri). Lo rende noto la Regione. Sempre a livello regionale, i decessi sono stati 88, salendo a un totale di 13.860 (ieri erano +93). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 563 (-42, ieri erano -29), i ricoverati non in terapia intensiva 6.628 (-206, ieri -286), mentre i tamponi effettuati sono stati in tutto 390.644 (+13.701, rispetto ai +11.048 di ieri). I dimessi hanno raggiunto i 52.035 (+869, ieri erano stati +819).

Quanto alle province lombarde, Bergamo ha registrato 47 nuovi casi (ieri erano stati 22), Brescia 12.929 (+68), Como 3.271 (+27), Cremona 6.068 (+31), Lecco 2.277 (+3), Lodi 2.994 (+28), Monza e Brianza 4.729 (+25), Milano 19.701 (+364), di cui 8.335 (+177) a Milano città (un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi, precisa la Regione), Mantova 3.185 (+10), Pavia 4.416 (+67), Sondrio 1.181 (+1), Varese 2.705 (+38). Inoltre 1.653 tamponi sono in corso di verifica.

