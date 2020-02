I casi in Lombardia salgono a 305

Coronavirus, controlli su un dipendente della Regione Il punto giornaliero della situazione in Lombardia è stato annullato per controlli interni allo staff regionale. In una nota scritta è stato diffuso il nuovo bilancio: mercoledì 26 febbraio i casi in Lombardia sono saliti a 305.

Il consueto punto della situazione di Regione Lombardia del presidente Attilio Fontana e dell’assessore al Welfare Giulio Gallera è stato annullato perchè sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’unità crisi che sta coordinando l’emergenza coronavirus, in ottemperanza alle linee guida del Ministero della salute, la conferenza stampa è annullata. Lo comunica Regione Lombardia.

Salgono a 305 le persone contagiate da Coronavirus in Lombardia. Lo comunica in una Nota la Regione Lombardia aggiornando i dati rispetto ai tamponi risultati positivi.

«Ancora una volta - ha commentato il presidente Fontana - ringrazio tutti coloro che sono in campo per fronteggiare questa emergenza, in particolare medici, personale sanitario e volontari della Protezione civile».

