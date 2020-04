Fabrizio Sala e Giulio Gallera durante la conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Coronavirus a palazzo Lombardia a Milano, 27 febbraio 2020.ANSA/Mourad Balti Touati (Foto by Mourad Balti Touati)

Gallera, visita a hotel di «Abitare la cura»

«Bergamo, grande onda di solidarietà» L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, in visita a Bergamo negli hotel che accolgono i malati dimessi dagli ospedali, ma anche al Papa Giovanni e in Fiera. Ancora 107 positivi a Covid-19 in più di ieri in provincia. «Non è il momento di mollare».

«Una grande rete di solidarietà quella messa in campo dalla comunità bergamasca per reagire all’ondata che ha investito il territorio negli ultimi ormai quasi due mesi di coronavirus». Così ha definito Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, la realtà bergamasca e il progetto «Abitare la cura», promosso da Ats Bergamo con la collaborazione di molte realtà tra cui la diocesi di Bergamo, la Caritas diocesana bergamasca, «L’Eco di Bergamo», il Collegio dei sindaci, i medici di medicina generale, il mondo della cooperazione. Un progetto di accoglienza dei pazienti guariti dal coronavirus dimessi dagli ospedali e che da martedì 14 aprile accoglierà anche i malati i condizioni critiche che sono a casa. Si tratta di tre alberghi a cui se ne unirà un quarto per un totale di 381 posti disponibili.

Gallera ha poi visitato l’ospedale Papa Giovanni e l’ospedale in Fiera. «Ho portato il grazie del presidente Attilio Fontana a uno degli ospedali più colpiti in una delle aree più colpite e che ha retto l’impatto dell’emergenza in modo egregio». I dati in Lombardia fanno sperare ma non ci permettono di abbassare la guardia: in Lombardia i positivi sono 57592, 1544 in più di ieri. Anche a Bergamo i positivi sono cresciuti ancor di 107 unità.

Troppi spostamenti: è quello che è emerso dai dati raccolti dalla Regione Lombardia sugli spostamenti dei lombardi nella giornata di venerdì 10 aprile. Sono saliti infatti al 41%.

Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, faranno un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook alle ore 16.30 di sabato 11 aprile. Sarà possibile seguirla sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

