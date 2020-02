Coronavirus, in Italia 132 persone positive

Borrelli: pronti a usare caserme e alberghi «Abbiamo 132 persone risultate complessivamente positive al coronavirus, di cui due decedute e una guarita. Nel dettaglio sono 89 in Lombardia, 24 in Veneto, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio».

Lo ha affermato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrando i giornalisti per fare il punto sul coronavirus Covid-19 in Italia. Borrelli ha spiegato che «26 contagiati sono in terapia intensiva». Oltre tremila i tamponi eseguiti, «un livello elevatissimo di screening sanitario», ha proseguito il commissario all’emergenza.

«Non siamo riusciti ancora a individuare il paziente zero, è difficile anche per questo formulare ipotesi sulla diffusione» ha continuato Borrelli.

«Stiamo definendo una serie di linee guida sui comportamenti da tenere nelle aree chiuse e anche nel resto del Paese se ci dovesse essere l’esigenza. Sono già disponibili «migliaia di posti» letto in decine di strutture militari in Italia nel caso fosse necessario mettere i cittadini in quarantena».

Borrelli ha spiegato che l’Esercito ha messo ha disposizione 3.412 posti letto in oltre mille camere, mentre l’Aeronautica ne ha dati circa 1.750. «Abbiamo fatto inoltre una ricognizione con le regioni per gli alberghi - ha aggiunto - e siamo pronti ad utilizzarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA